23.07.2025 13:15 Рита Парфенова

Укрзалізниця дозволила подорожувати з великими собаками в усіх поїздах: що змінилося

Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Відтепер великі собаки можуть їхати у будь-якому типі вагонів, а маленьких дозволено перевозити без жорстких контейнерів. Що ще змінилось — далі в матеріалі.

З липня в Україні діють оновлені правила перевезення домашніх тварин у поїздах, повідомляє РЕДПОСТ.

Ініціатором змін стала Укрзалізниця, яка провела консультації з громадською організацією UAnimals, Міністерством розвитку громад, Мін'юстом та експертами з транспорту країн-партнерів.

Нові умови для подорожей із великими собаками (вище 45 см в холці):

у поїздах Інтерсіті+ дозволено подорож із великою собакою, якщо пасажир викупить усі місця в одному ряду. Тварина має перебувати на підлозі біля власника, під місцями або поряд із ними;

у спальних вагонах класу "Люкс" та міжнародних "ріц" (RIC) , як і раніше, необхідно викупити все купе;

службові собаки військових можуть їхати безкоштовно в будь-якому вагоні незалежно від розміру, за умови наявності повідка та намордника.

Для маленьких тварин (до 45 см у холці):

якщо пасажир викупив усе купе, не обов’язково використовувати переноску — тварина може вільно пересуватись у межах купе;

не вимагається жорстка конструкція переноски — дозволяється використовувати м’які сумки, рюкзаки-переноски або будь-яку ємність з водонепроникним дном.

Умови для всіх власників тварин:

пасажири повинні мати ветеринарні документи, квиток на тварину, а для великих собак — також повідок і намордник;

необхідно забезпечити комфорт тварини та інших пасажирів.

У разі виникнення алергії чи дискомфорту від сусідства з твариною, пасажири можуть звернутися до провідника чи стюарда — поїзна бригада запропонує інше місце.

Оновлення правил спрямоване на те, щоб подорожі з улюбленцями стали зручнішими для всіх.