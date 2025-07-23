Укрзалізниця дозволила подорожувати з великими собаками в усіх поїздах: що змінилося

Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Відтепер великі собаки можуть їхати у будь-якому типі вагонів, а маленьких дозволено перевозити без жорстких контейнерів. Що ще змінилось — далі в матеріалі.
З липня в Україні діють оновлені правила перевезення домашніх тварин у поїздах, повідомляє РЕДПОСТ.
Ініціатором змін стала Укрзалізниця, яка провела консультації з громадською організацією UAnimals, Міністерством розвитку громад, Мін'юстом та експертами з транспорту країн-партнерів.
у поїздах Інтерсіті+ дозволено подорож із великою собакою, якщо пасажир викупить усі місця в одному ряду. Тварина має перебувати на підлозі біля власника, під місцями або поряд із ними;
у спальних вагонах класу "Люкс" та міжнародних "ріц" (RIC), як і раніше, необхідно викупити все купе;
службові собаки військових можуть їхати безкоштовно в будь-якому вагоні незалежно від розміру, за умови наявності повідка та намордника.
якщо пасажир викупив усе купе, не обов’язково використовувати переноску — тварина може вільно пересуватись у межах купе;
не вимагається жорстка конструкція переноски — дозволяється використовувати м’які сумки, рюкзаки-переноски або будь-яку ємність з водонепроникним дном.
пасажири повинні мати ветеринарні документи, квиток на тварину, а для великих собак — також повідок і намордник;
необхідно забезпечити комфорт тварини та інших пасажирів.
У разі виникнення алергії чи дискомфорту від сусідства з твариною, пасажири можуть звернутися до провідника чи стюарда — поїзна бригада запропонує інше місце.
Оновлення правил спрямоване на те, щоб подорожі з улюбленцями стали зручнішими для всіх.
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