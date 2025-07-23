23.07.2025 13:38 Рита Парфенова

У Харкові 24 липня оголошено жовтий рівень небезпеки: подробиці

Синоптики попереджають про небезпечні метеоявища в Харкові та області. У вівторок вдень можливі сильні пориви вітру — до 20 м/с. Людей просять бути обережними.



Фото з відкритих джерел

На 24 липня у Харкові та області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища першого (жовтого) рівня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, вдень очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 метрів за секунду. У зв’язку з цим мешканців регіону закликають дотримуватись обережності під час перебування на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами та рекламними щитами, а також уникати перебування поблизу старих будівель і ліній електропередач.

Нагадаємо, що жовтий рівень небезпеки означає потенційну загрозу для населення й інфраструктури.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 23 липня 2025 року.