23.07.2025 10:11 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 10

Богодухів - 9

Коломак - 14

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 10

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 10

Берестин - 12

Лозова - 11

Ізюм - 15

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 21 липня 2025 року.