Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 20 липня 2025 року.
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Сьогодні головну роль відіграватиме логіка. Усі рішення вимагатимуть глибокого аналізу, тож час на роздуми зросте. Зате шанс на помилку майже нульовий – розум, аналітика й передбачення на висоті.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.
Міжнародний день нездорової (шкідливої) їжі, який відзначається 21 липня, привертає увагу до впливу нездорового харчування на наше здоров’я і життя.
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