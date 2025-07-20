20.07.2025 10:35 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 20 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 13

Богодухів - 12

Коломак - 10

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 11

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 11

Берестин - 11

Лозова - 10

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 19 липня 2025 року.