20.07.2025 11:24 Дмитро Колонєй

Працівник прокуратури вилетів на тротуар, збив жінку та втік (відео)

У прокуратурі обіцяють покарати чиновника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , працівник прокуратури збив людину на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

Виявилось, що винуватцем аварії став Андрій Андрійович Молочний, головний спеціаліст відділу прокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що така поведінка ганьба для всієї системи прокуратури та має бути жорстко покарана і пообіцяв, що так і буде.

"Право і Закон одні для всіх. Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури.", - зазначив очільник прокуратури.