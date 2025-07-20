20.07.2025 12:07 Дмитро Колонєй
Росіяни на Харківському напрямку майже 500 разів обстріляли позиції ЗСУ та втратили 71 особу
Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 20 липня 2025 року від ОТУ Харків.
Росіяни на Харківському напрямку майже 500 разів обстріляли позиції ЗСУ та втратили 71 особу
Як повідомляє РЕДПОСТ
, минулої доби російські окупанти на Харківському напрямку нанесли:
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1 ракетний удар і
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2 авіаційні удари із застосуванням 22 НАРів,
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здійснили 473 обстріли позицій наших військ, з них 90 ударів дронами-камікадзе.
Завдяки діям Сил оборони за минулу добу
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ворог втратив 71 особу, з них – 22 безповоротними.
знищено та пошкоджено
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2 артилерійські системи;
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17 автомобілів;
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97 БпЛА;
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1 засіб РЕБ;
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14 одиниць спецтехніки.
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81 укриття для особового складу;
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5 стартових позицій запуску БпЛА;
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2 пункти зберігання БП.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що загарбники атакували
десятками дронів мирні селища Харківщини.
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