20.07.2025 13:04

Харківські рятувальники евакуювали з-під обстрілів цивільних людей та домашнього улюбленця

Харківським надзвичайники показали, як проходила евакуаційна операція.

Як повідомляє РЕДПОСТ, триває евакуація мешканців прифронової зони. Так 20 липня 2025 року рятувальники за допомогою броньованого автомобіля вивезли з Куп'янська 3 цивільних людей та одного домашнього улюбленця.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

До евакуаційних заходів залучалось троє фазхівців з Харківського та Миколаївського гарнізонів ДСНС.

Надзвичайники звертаються до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація та закликають

зберегти своє життя та здоров’я

не ризикувати – евакуюйватися у більш безпечні населені пункти

На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91.