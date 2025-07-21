21.07.2025 09:50 Віталій Хіневіч

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 499 ворожих мін та вибухівок

Над розмінуванням деокупованих територій працював 51 піротехнічний розрахунок ДСНС, включаючи 29 машин механізованого розмінування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині наші герої знищили вже 125369 одиниць вибухонебезпечних предметів.

«Харківщина, на жаль, і досі залишається однією з найбільш замінованих областей України. Щодня наші відважні сапери ризикують життям, аби зробити рідну землю безпечною для кожного кроку», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.