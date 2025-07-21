21.07.2025 10:20

Харківські діти встановили національний рекорд у інклюзивному марафоні

Рекордна кількість дітей з особливими потребами взяли участь у забігу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

20 липня у Харкові відбувся інклюзивний марафон, участь у якому взяли діти з особливими освітніми потребами — вихованці Інклюзивного центру «Deti-inSport». Захід став визначною подією, під час якої зафіксовано національний рекорд України — найбільша кількість дітей з особливими освітніми потребами, які одночасно взяли участь у марафоні на дистанції 1 км.

Організація події відбулася за участі Національного реєстру рекордів України, за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради та комунальної установи «Спорт для всіх».

Інклюзивний марафон мав не лише спортивне значення, але й став символом подолання бар’єрів, утвердження інклюзивних цінностей та підтримки дітей, які щодня долають виклики і впевнено рухаються до своїх цілей.

Захід приурочено до 5-річчя діяльності Інклюзивного центру «Deti-inSport». За цей період центр реалізував низку ініціатив, спрямованих на розвиток, соціалізацію та підтримку дітей з особливими освітніми потребами, а також їхніх родин.

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