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21.07.2025  10:50   Віталій Хіневіч

Синоптики розповіли, яку погоду очікувати в Харкові найближчі дні

Упродовж тижня в Харкові переважатиме спекотна погода із періодичними грозами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
За даними Українського гідрометеорологічного центру в Харкові синоптики очікують підвищення денної температури до +33 °C, а також короткочасні дощі та нестійкі атмосферні явища.
 
Понеділок, 21 липня
 
За прогнозом синоптиків, протягом дня очікується хмарна погода. Місцями можливі грози. Температура повітря: вдень — +29 °C, вночі — +17 °C.
 
Вівторок, 22 липня
 
Переважно ясно, подекуди спостерігатиметься хмарність. Температура повітря становитиме: вдень — +30 °C, вночі — +19 °C.
 
Середа, 23 липня
 
Прогнозується мінлива хмарність. Місцями можливі короткочасні грози. Температура: вдень — +28 °C, вночі — +20 °C.
 
 Четвер, 24 липня
 
Очікується переважно ясна погода без опадів. Температура повітря: вдень — +30 °C, вночі — +18 °C.
 
П’ятниця, 25 липня
 
Синоптична ситуація буде стабільною: передбачається переважно ясна та тепла погода. Температура: вдень — +30 °C, вночі — +18 °C.
 
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Тэги:  погода, харків
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