21.07.2025 11:15 Віталій Хіневіч

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За минулі вихідні патрульні опрацювали 676 викликів, виявили 36 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 12 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 325 адмінправопорушень, з яких 307 за порушення ПДР.

«У разі виявлення правопорушення або злочину обов'язково повідомляйте до поліції за номером 102», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Renault у стані сп’яніння спричинив ДТП в Харкові.