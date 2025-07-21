    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Порушників ПДР виявили у Харківській області
21.07.2025  11:15   Віталій Хіневіч

Порушників ПДР виявили у Харківській області

Правоохоронці притягнули до відповідальності порушників правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
За минулі вихідні патрульні опрацювали 676 викликів, виявили 36 водіїв з ознаками сп'яніння, виявили 12 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 325 адмінправопорушень, з яких 307 за порушення ПДР.  
 
«У разі виявлення правопорушення або злочину обов'язково повідомляйте до поліції за номером 102», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Renault у стані сп’яніння спричинив ДТП в Харкові.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.07 Надзвичайні події На Харківщині підірвався трактор 18.07 Надзвичайні події На Харківщині чоловік вчинив сексуальне насильство щодо дитини 18.07 Надзвичайні події Водойми Харківщини оглядають сапери-водолази (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 