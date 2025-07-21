21.07.2025 11:45 Віталій Хіневіч

В Ізюмському районі тимчасово призупиняється розподіл газу

У селі Дальня Шебелинка на три дні припинять подачу газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Повідомляється, що для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 09-00 години 28.07.2025 року виконуватиме роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам у селі Дальня Шебелинка Донецької громади Ізюмського району.

Завершити виконання робіт та розпочати пуск газу планується 31.07.2025 року.

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