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21.07.2025  11:45   Віталій Хіневіч

В Ізюмському районі тимчасово призупиняється розподіл газу

У селі Дальня Шебелинка на три дні припинять подачу газу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Повідомляється, що для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 09-00 години 28.07.2025 року виконуватиме роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам у селі Дальня Шебелинка Донецької громади Ізюмського району.
 
Завершити виконання робіт та розпочати пуск газу планується 31.07.2025 року.
 
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Тэги:  жкг, харків
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