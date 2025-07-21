Ліквідація наслідків стихії: у Харкові відновили покрівлі та конструкції в житлових будинках

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Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні головну роль відіграватиме логіка. Усі рішення вимагатимуть глибокого аналізу, тож час на роздуми зросте. Зате шанс на помилку майже нульовий – розум, аналітика й передбачення на висоті.

Прогноз погоди у Харкові на 21 липня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.