    
Главная Новини Харкова ЖКГ Ліквідація наслідків стихії: у Харкові відновили покрівлі та конструкції в житлових будинках
21.07.2025  12:25   Віталій Хіневіч

Ліквідація наслідків стихії: у Харкові відновили покрівлі та конструкції в житлових будинках

Минулого тижня, 12 липня, у Харкові пройшов сильний буревій, який спричинив значні пошкодження житлових будинків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» оперативно взялися за роботу й уже ліквідували аварійність покрівель у 129 будинках Салтівського, Немишлянського, Київського, Новобаварського та Холодногірського районів.
 
 
Крім того, комунальники відремонтували аварійні конструктивні елементи у 27 житлових будинках, забезпечивши безпеку мешканців.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внутрішньобудинкові зливові системи оснащують захисними решітками у Харкові.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.07 ЖКГ В Ізюмському районі тимчасово призупиняється розподіл газу 18.07 ЖКГ Харківобленерго надало поради щодо енергоощадності влітку 18.07 ЖКГ Частина Індустріального району тимчасово буде без світла: список адрес
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 