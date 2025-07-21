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21.07.2025  12:55   Віталій Хіневіч

На Харківщині підірвався трактор

Підрив трактора стався у полі на території Балаклійської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Подія трапилася біля села Вербівка. 
 
Внаслідок вибуху невідомого предмета 29-річний тракторист зазнав серйозних травм. У стані середньої тяжкості його доставили до медзакладу. 
 
Лікарі надають усю потрібну допомогу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  події, харків
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