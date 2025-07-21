21.07.2025 13:09

Харків за тиждень пережив 18 ворожих ударів

Найпотужнішу атаку Харків пережив у ніч на 15 липня, ворог завдав тоді 16 ударів.



Харків за тиждень пережив 18 ворожих ударів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

«Тиждень, що минув, за місцевими мірками був більш-менш спокійним.

За сім днів ми пережили 18 ворожих ударів дронами, які прийшлися на Немишлянський, Шевченківський і Київський райони.

Найпотужнішу атаку Харків пережив у ніч на 15 липня. Вона тривала 14 хвилин, але за цей короткий час ворог встиг завдати аж 16 ударів.

На щастя, всі живі, одна людина зазнала поранень.

Обстріли пошкодили транспортну інфраструктуру та об’єкти бізнесу.

Водночас тривалість повітряних тривог у Харкові скоротилася на 33 години - це на 34% менше, ніж в області.

Дякую силам ППО за щоденний захист! Зокрема, цієї ночі наші захисники знищили 15 «шахедів» над Харковом та областю. А також дякую усім, хто працює на місцях, де сталися вибухи!

Й одразу щодо сьогоднішньої ночі. рф знову завдала ударів по Київському району.

Було вибито близько 50 вікон. Пошкоджень зазнали два житлових будинки і два нежитлових, дорожнє покриття, паркан, трамвайні дроти, опори зовнішнього освітлення, підприємство.

Основну частину руйнацій комунальники вже усунули.

Трамваї за маршрутами 16 та 16А курсують за графіком від самого ранку»,-повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області.