21.07.2025 13:35 Віталій Хіневіч

У Харкові створюють інноваційне бачення міста майбутнього

Проєкт реалізується спільно з Kharkiv IT Cluster та «Офіс реформ Харкова».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на DIGITAL KHARKIV.

За ініціативи голови Харківської міської ради у межах партнерства з міжнародною компанією Deloitte триває розробка п’ятирічної стратегії Smart City для міста Харкова. Відомо, що до реалізації цього масштабного проєкту залучені структурні підрозділи Харківської міської ради, комунальні установи та організації, зокрема комунальна установа «Офіс реформ Харкова», а також Kharkiv IT Cluster.

Зокрема, експерти продовжують проводити детальний аналіз потреб міста, формують бачення розвитку ключових сфер та розробляють чітку дорожню карту змін. Повідомляється, що фінальна версія стратегії буде представлена публічно.

Крім того, активно розробляються інвестиційні проєкти у сфері Smart City. Йдеться про впровадження smart-зупинок, систем відеоаналітики, підключених датчиків у будинках, енергозбереження, безпечних укриттів та smart-зон відпочинку з Wi-Fi.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкривається художня виставка "Зцілення душі".