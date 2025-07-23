23.07.2025 09:51 Рита Парфенова

На Харківщині за добу сталось 5 пожеж через обстріли: горіли склади, ринок і ліс

У Куп’янському та Ізюмському районах внаслідок російських атак безпілотниками виникли пожежі в екосистемах, на складах та ринку. Постраждали троє людей, знищено торговельні павільйони та приватне авто.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 22 по 23 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди, серед яких 19 стосувалися ліквідації пожеж. П’ять із них виникли внаслідок ворожих обстрілів.

У місті Ізюм вранці дрон-камікадзе влучив у вже пошкоджену складську будівлю. Через це загорілись її конструкції на площі 10 м², постраждали дві особи.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок падіння ударного БпЛА зайнявся легковий автомобіль та трава – загальна площа загоряння склала 10 м². Увечері цей населений пункт зазнав нового удару – дрони атакували територію місцевого ринку. Полум’я охопило торгові павільйони на площі близько 500 м². Також пошкоджено будівлю пошти та інші об'єкти. Постраждала жінка, у якої лікарі зафіксували гостру стресову реакцію.

У лісовому масиві поблизу селища Борова, що в Ізюмському районі, горіла лісова підстилка на площі 1,5 га. У селі Новоплатонівка – суха трава на відкритій території площею 0,5 га. Загалом протягом доби рятувальники ліквідували 9 пожеж у природних екосистемах на площі понад 7 800 м².

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Серед інших завдань рятувальників:

4 виїзди на аварійно-рятувальні роботи;

11 – на допомогу населенню та комунальникам;

5 – на обстеження місць обстрілів;

14 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.