У Харкові замінили засувку на газопроводі, що пропрацювала понад 50 років

У межах підготовки до опалювального сезону в Харкові встановили сучасний запірний пристрій замість зношеної засувки на газопроводі.
У Харкові триває модернізація міської газової інфраструктури, повідомляє РЕДПОСТ. Так, у одному з районів фахівці міської філії «Газмережі» демонтували застарілу засувку діаметром 300 мм, яка прослужила в системі понад пів століття.
На її місці встановили новий запірний пристрій із поліпшеною герметичністю, що дозволяє оперативно обслуговувати мережу та локально виконувати ремонт без припинення газопостачання в усьому мікрорайоні.
Ці роботи є частиною загальної підготовки до зими. Водночас оновлення обладнання сприятиме безперебійному та цілодобовому розподілу газу для харків’ян.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 та 24 липня у Харкові частина мешканців залишиться без електроенергії, а 23 липня – ще й без водопостачання. Відключення пов’язані з ремонтними роботами та підготовкою до осінньо-зимового періоду.
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