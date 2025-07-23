    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків та три населені пункти області потрапили під ворожі удари: п’ятеро постраждалих
23.07.2025  09:09   Рита Парфенова

Харків та три населені пункти області потрапили під ворожі удари: п’ятеро постраждалих

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову, Ізюму, Куп’янську та Великому Бурлуку. Внаслідок атак постраждали п’ятеро цивільних, зруйновано об'єкти інфраструктури.


На фото: с. Великий Бурлук
Фото: Прокуратура Харківської області

За минулу добу під ударами російських військ опинились місто Харків та три населені пункти Харківщини – Ізюм, Куп’янськ і Великий Бурлук. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро людей: у Ізюмі – жінки 38 та 51 років, у Куп’янську – 56-річний чоловік і 50-річна жінка, а у Великому Бурлуку постраждала 65-річна жінка.

По Індустріальному району Харкова російська армія спрямувала два ударні безпілотники.

Загалом проти Харківської області окупанти застосували широкий арсенал озброєння:

  • 12 некерованих авіаційних ракет;
  • 9 дронів-камікадзе «Шахед»;
  • 6 БпЛА «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • ще 3 дрони, тип яких встановлюється.

Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема:

  • у Куп’янську – приватний будинок і автомобіль;
  • у Великому Бурлуку – автостанція, поштове відділення, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони та два автомобілі;
  • у Ізюмі – складська будівля.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ  писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.

 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.07 Надзвичайні події Поліція задокументувала воєнні злочини та закликає мешканців небезпечних районів евакуюватися. 23.07 Надзвичайні події На Харківщині за добу сталось 5 пожеж через обстріли: горіли склади, ринок і ліс 23.07 Надзвичайні події Удар дронами по ринку на Харківщині: пожежа охопила 500 «квадратів», є постраждала (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 