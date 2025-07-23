Харків та три населені пункти області потрапили під ворожі удари: п’ятеро постраждалих

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову, Ізюму, Куп’янську та Великому Бурлуку. Внаслідок атак постраждали п’ятеро цивільних, зруйновано об'єкти інфраструктури.
За минулу добу під ударами російських військ опинились місто Харків та три населені пункти Харківщини – Ізюм, Куп’янськ і Великий Бурлук. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро людей: у Ізюмі – жінки 38 та 51 років, у Куп’янську – 56-річний чоловік і 50-річна жінка, а у Великому Бурлуку постраждала 65-річна жінка.
По Індустріальному району Харкова російська армія спрямувала два ударні безпілотники.
Загалом проти Харківської області окупанти застосували широкий арсенал озброєння:
Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.
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