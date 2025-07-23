23.07.2025 09:09 Рита Парфенова

Харків та три населені пункти області потрапили під ворожі удари: п’ятеро постраждалих

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову, Ізюму, Куп’янську та Великому Бурлуку. Внаслідок атак постраждали п’ятеро цивільних, зруйновано об'єкти інфраструктури.



На фото: с. Великий Бурлук

Фото: Прокуратура Харківської області

За минулу добу під ударами російських військ опинились місто Харків та три населені пункти Харківщини – Ізюм, Куп’янськ і Великий Бурлук. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро людей: у Ізюмі – жінки 38 та 51 років, у Куп’янську – 56-річний чоловік і 50-річна жінка, а у Великому Бурлуку постраждала 65-річна жінка.

По Індустріальному району Харкова російська армія спрямувала два ударні безпілотники.

Загалом проти Харківської області окупанти застосували широкий арсенал озброєння:

12 некерованих авіаційних ракет;

9 дронів-камікадзе «Шахед»;

6 БпЛА «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

ще 3 дрони, тип яких встановлюється.

Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема:

у Куп’янську – приватний будинок і автомобіль;

у Великому Бурлуку – автостанція, поштове відділення, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони та два автомобілі;

у Ізюмі – складська будівля.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.