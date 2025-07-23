Росіяни атакували Западне та три села на Куп’янщині

Окупаційні війська намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському напрямку, а також провели серію атак у Куп’янському районі Харківської області.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник вчинив одну спробу прорвати українську оборону в районі населеного пункту Западне, проте безуспішно.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби було зафіксовано чотири спроби штурму з боку окупантів. Ворог намагався просунутися в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового, однак українські захисники відбили атаки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.
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