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23.07.2025  08:49   Рита Парфенова

Росіяни атакували Западне та три села на Куп’янщині

Окупаційні війська намагалися прорвати оборону на Південно-Слобожанському напрямку, а також провели серію атак у Куп’янському районі Харківської області.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вчинив одну спробу прорвати українську оборону в районі населеного пункту Западне, проте безуспішно.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби було зафіксовано чотири спроби штурму з боку окупантів. Ворог намагався просунутися в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового, однак українські захисники відбили атаки.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ  писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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