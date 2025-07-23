У Харкові відключатимуть світло та воду: коли й де саме

23 та 24 липня у Харкові частина мешканців залишиться без електроенергії, а 23 липня – ще й без водопостачання. Відключення пов’язані з ремонтними роботами та підготовкою до осінньо-зимового періоду.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові 23 та 24 липня тимчасово обмежать надання комунальних послуг у кількох районах міста.
Через проведення ремонтних робіт 23 і 24 липня з 08:00 до 19:00 частина споживачів Індустріального району залишиться без електроенергії: перелік адрес.
23 липня з 08:00 до 21:00 буде відключено воду в окремих районах Харкова – Салтівському, Київському та Немишлянському. Причина – підготовка водопровідних об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Перелік адрес та графік підвозу.
Мешканцям радять завчасно зробити запас води та враховувати графіки відключень у своїх планах.
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