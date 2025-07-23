23.07.2025 08:01 Рита Парфенова

У Харкові відключатимуть світло та воду: коли й де саме

23 та 24 липня у Харкові частина мешканців залишиться без електроенергії, а 23 липня – ще й без водопостачання. Відключення пов’язані з ремонтними роботами та підготовкою до осінньо-зимового періоду.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові 23 та 24 липня тимчасово обмежать надання комунальних послуг у кількох районах міста.

Електропостачання

Через проведення ремонтних робіт 23 і 24 липня з 08:00 до 19:00 частина споживачів Індустріального району залишиться без електроенергії: перелік адрес.

Водопостачання

23 липня з 08:00 до 21:00 буде відключено воду в окремих районах Харкова – Салтівському, Київському та Немишлянському. Причина – підготовка водопровідних об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Перелік адрес та графік підвозу.

Мешканцям радять завчасно зробити запас води та враховувати графіки відключень у своїх планах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова вперше в Україні проводять маштабну реконструкцію колекторів (фото).