23.07.2025 07:30 Рита Парфенова

23 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем ​​захисту всіх морських ссавців.

День захисту китів було засновано 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія після 200 років нещадного винищення запровадила заборону на китовий промисел. Заборона діє й досі і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м'ясом заборонено.



Однак, сьогоднішній день вважається днем ​​захисту не лише китів, а й усіх морських ссавців. Щороку цього дня різні природоохоронні групи проводять акції на захист китів та інших морських ссавців. Часто екологи об'єднуються та присвячують цей день захисту одного унікального вигляду, якому загрожує смертельна небезпека.



Примітно, що 23 липня – не єдина дата, багато країн засновують національні дні китів. Так, наприклад, Австралія вирішила відзначати Національний день китів 2 липня, а в Америці Всесвітній день китів традиційно відзначають у період літнього сонцестояння – 21 червня.

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Всесвітній день синдрому Шегрена відзначається щорічно 23 липня, в день народження шведського офтальмолога Генріка Шегрена, який вперше описав це захворювання. Синдром Шегрена – це аутоімунне захворювання, що вражає залози зовнішньої секреції, такі як слізні та слинні, викликаючи сухість очей та рота.

Метою цього дня є підвищення обізнаності про синдром Шегрена, який часто важко діагностувати, та підтримка людей, які живуть з цим захворюванням.

Православні cвята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Трохима, Теофіла та інших.



Цей день сприятливий для фізичної праці, будь-які справи, які ви розпочнете, закінчаться результативно. Якщо калина вже достигла, її починають збирати і заготовляти на зиму.



Що не можна робити:

відмовляти у допомозі, коли її просять;

ледарювати, байдикувати;

лихословити, лаятися.

За Юліанським календарем, 23 липня православна церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського, який вважається засновником Києво-Печерського монастиря та одним із засновників чернецтва у Київській Русі.



У народі цей день називали Антоній Громоносець (Громовержець), Антоній Рясочник. 23 липня ходили до водойм зі стоячою водою і спостерігали за ряскою, за якою визначали погоду на найближчий час.



Рибалки вирушали на рибалку. За спостереженнями, якщо день видавався дощовим, то риба добре клюватиме.



Що не можна робити:

лаятись і сваритися, щоб не накликати біду на себе та близьких;

підмітати у будинку;

планувати відпочинок на природі;

стригти волосся.

Також цього дня

1881 – у Льєжі (Бельгія) засновано Міжнародну федерацію гімнастики.



1883 – народився Альберт Уорнер, один із чотирьох братів-засновників голлівудської кінокомпанії Warner Brothers.



1884 – народився Еміль Яннінгс, німецький актор, перший володар «Оскара» за найкращу чоловічу роль («Анна Болейн», «Останній наказ»).



1888 – у Києві на Софійській площі урочисто відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.



1903 – через місяць після утворення корпорації, Ford Motor Company випустила у продаж свій перший автомобіль «модель А». Авто було описано як «найдосконаліша машина на ринку, яку може водити навіть 15-річний хлопчик». Перший автомобіль був проданий доктору Е. Пфеннінгу з Чикаго, який купив машину місяць після реєстрації компанії, на превелику радість стурбованих акціонерів, які нервово спостерігали за зменшенням банківського балансу до $223.



1961 – народився Мартін Гор, англійський рок-музикант, композитор, гітарист гурту Depeche Mode.



1982 – ухвалено рішення про повсюдну заборону вилову китів у комерційних цілях.



1989 – народився Деніел Редкліфф, британський актор, «офіційна особа Гаррі Поттера».



2000 – відкрито новий природний супутник найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера. Це найменший за розмірами супутник із усіх відомих, його діаметр становить 4.8 км. Відкриття зроблено астрономами університету Арізони та підтверджено обсерваторією Массачусетсу.



2002 – вчені отримали підтвердження однієї із найзагадковіших легенд – про існування морського чудовиська Кракена (або Ктулху, кому як більше подобається). Цього дня на острові Тасманія викинуло на берег гігантського кальмара. Він важив чверть тонни, а довжина його щупальців перевищувала 15 метрів.



2015 – за допомогою телескопа «Кеплер» знайдено першу екзопланету земного типу, що знаходиться в зоні проживання сонцеподібної зірки – Kepler-452 b.

2021 – розпочалися Ігри XXXII Олімпіади в Токіо (Японія). Ігри мали відбутися ще в 2020 році, проте через пандемію Covid-19 були перенесені на 2021 рік.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Віталій, Ганна, Трохим, Федір.



за Юліанським календарем: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан.