Гороскоп на 23 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Уява перевершить реальність і захочеться втекти у фантазії. Цей день краще присвятити творчості, а не справам, що потребують точності.
Може народитися грандіозна ідея щодо перебудови житла. І хоча задум здаватиметься надзвичайно привабливим, реалізовувати його поки не варто. Зараз Овен схильний нехтувати практичністю та безпекою, тож легко може в запалі вирішити знести несучу стіну чи іншим чином порушити всі будівельні норми.
У будь-яких справах Тельцю просто необхідно позбутися стереотипів! День надасть йому хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо він діятиме сміливо та нестандартно. Навколишні оцінять його новаторський підхід і навіть найреволюційніші ідеї! Іншими словами, консервативні шляхи не для Тельця, життя чекає від нього свіжих ідей, натхнення та креативу.
Близнюки ризикують присвятити весь день з'ясування якихось речей, які здадуться їм важливими. Це може стосуватися їхніх особистих взаємин із кимось чи будь-яких, навіть дрібних, питань. У своїх розбірках і пошуках істини Близнюки здатні будь-кого вивести з себе! Найцікавіше, що вже наступного дня Близнюки можуть спокійно пройти повз те, що їх так схвилювало.
Рак може мимоволі згадати про скоєні ним помилки. Можливо, дадуть про себе знати їхні наслідки, а можливо ситуація повториться, викликавши у Рака відчуття дежавю. Або ж навпаки, Рак зможе уникнути нових промахів, тільки якщо згадає про старі. Так чи інакше, йому не варто заплющувати очі на свої старі прорахунки. Адже досвід, як відомо, річ безцінна, і не дарма за одного битого двох небитих дають.
Лев може відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що йому доводиться робити, він схвалює – якісь речі йому не до вподоби, бо суперечать його розумінню ситуації. Зірки радять Леву витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи йому так не подобається те, що він змушений робити? Якщо відповідь «так», можливо, настав час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами з близькими людьми.
Навколишні будуть налаштовані по відношенню до Діви дуже критично, тому зірки радять їй наскільки можна звести спілкування до мінімуму. Особливо з людьми, від яких Діва залежить, – наприклад, із начальством. Якщо це не вдасться, Діві слід зробити все, щоб до її дій і слів неможливо було причепитися. Особливо ж не варто виступати з ідеями та ініціативами: привертаючи до себе увагу оточуючих, Діва має всі шанси виявитися крайньою.
Дивний день, коли у справах Терезам не варто чекати каверзи. Звичайно, це не означає, що вони можуть повністю розслабитися, сподіваючись на кристальну чесність оточуючих. Однак факт залишається фактом: ймовірність того, що Терези введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день добрий для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику.
Скорпіонові варто переглянути свої плани на майбутнє, у тому числі й глобальні. Можливо, в них вкралася помилка, і Скорпіон уже давно йде не тим шляхом? Іноді потрібно коригувати свої події, звіряючи їх із реальністю. Витративши цього дня, Скорпіон не пошкодує: це позбавить його ілюзій і оман, які гальмували прогрес. Тільки зробивши це, він зможе просунутися далі.
Не виключено, що Стрільцеві доведеться давати перед кимось звіт у своїх діях чи словах. Цього дня на нього можуть чекати всілякі ревізії, перевірки чи просто необхідність пояснювати свої вчинки. Однак хоч би як неприємно це було, Стрільцеві варто набратися терпіння і взяти себе в руки. Якщо він збереже незворушність, то легко зуміє порозумітися. Якщо ж піддасться спокусі вступити з перевіряльниками, то розгляд ризикує затягнутися ще надовго.
Козерогу буде потрібна вся його дипломатичність! Запитання, які йому доведеться вирішувати, будуть надто делікатними, щоб озвучувати їх прямо в лоб. Якщо Козеріг не замислюватиметься про почуття оточуючих, то ризикує нажити собі чимало проблем і провалити будь-які (нехай навіть найпростіші) переговори. Тільки проявивши максимум терпіння та такту, Козеріг може розраховувати на те, що оточуючі його правильно зрозуміють.
Зірки не радять Водолію вести з оточуючими свою гру – ризик програти. Якщо ж у минулому Водолій намагався приховати чи спотворити інформацію в якомусь питанні, то це може несподівано випливти назовні. Нічого не вдієш, таємне в найнезручніший момент здатне стати явним. Втім, приводи для хвилювань є тільки в тих Водоліїв, яким є що приховувати, а для інших же день обіцяє бути звичайнісіньким.
Риби можуть вільно чи мимоволі виконувати роль посередника і примирителя між ворогуючими таборами. Ситуація навколо них буде далекою від ідеальної: оточуючі, у тому числі й близькі люди, можуть висунути один одному взаємні претензії. Риби ж несподівано собі спробують згладити нерозуміння сторін. Щоправда, це буде непросто: весь день бідні Риби можуть почуватися як між молотом і ковадлом!
Уява перевершить реальність і захочеться втекти у фантазії. Цей день краще присвятити творчості, а не справам, що потребують точності.
Упродовж дня у місті зберігатиметься хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується сильний дощ із грозою, ввечері – незначні опади у вигляді дрібного дощу.
Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем захисту всіх морських ссавців.
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