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23.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 липня

Упродовж дня у місті зберігатиметься хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується сильний дощ із грозою, ввечері – незначні опади у вигляді дрібного дощу.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо вранці небо вкрите хмарами – дощ затримається аж до вечора;
  • коли ластівки літають низько над землею – незабаром погіршиться погода;
  • ясне ранкове сонце віщує спокійний і сонячний день;
  • якщо павуки зникли у своїх павутинах – очікуйте зміну погоди;
  • тиха ніч і гудіння поля – ознака завтрашнього вітру та спеки;
  • вечірнє гучне квакання жаб – передвісник негоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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