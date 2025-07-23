23.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 липня

Упродовж дня у місті зберігатиметься хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується сильний дощ із грозою, ввечері – незначні опади у вигляді дрібного дощу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 26 – 28° тепла.

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Народні прикмети

якщо вранці небо вкрите хмарами – дощ затримається аж до вечора;

коли ластівки літають низько над землею – незабаром погіршиться погода;

ясне ранкове сонце віщує спокійний і сонячний день;

якщо павуки зникли у своїх павутинах – очікуйте зміну погоди;

тиха ніч і гудіння поля – ознака завтрашнього вітру та спеки;

вечірнє гучне квакання жаб – передвісник негоди.