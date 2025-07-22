У Харкові з'явилася нова фотозона (фото)

На Олексіївці створили велику фотозону, де всі бажаючі можуть сфотографуватися з симпатичними тваринками або на фоні ландшафтного дизайну, дбайливо створеного харьківськими комунальниками.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Успіх буде у тих, хто прагне ясності та завершеності. Недомовки й натяки викликатимуть роздратування, тому варто спілкуватися чітко та уникати суперечок.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
22 липня у багатьох країнах відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню головного мозку.
влажность:
давление:
ветер: