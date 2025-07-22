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22.07.2025  23:56   

У Харкові з'явилася нова фотозона (фото)

На Олексіївці створили велику фотозону, де всі бажаючі можуть сфотографуватися з симпатичними тваринками або на фоні ландшафтного дизайну, дбайливо створеного харьківськими комунальниками.

Харків, фотозона
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, фотозона, комунальники, олексіївка
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