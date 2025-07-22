22.07.2025 22:00 Дмитро Колонєй

Пішов з життя легендарний британський рок-співак Оззі Осборн

Одного із засновників хеві-метал не стало на 77 році життя.

Як повідомляє РЕДПОСТ , британський співак і легенда хеві-металу Оззі Осборн на 77 році пішов із життя всього за кілька тижнів після свого прощального концерту з гуртом Black Sabbath. Він помер в оточенні сім'ї, яка у своїй заяві зазначила, що він помер «в оточенні кохання». На початку липня на сцені Villa Park музикант востаннє виступив із тронного місця перед багатотисячним натовпом.

Оззі Осборн став одним із засновників хеві-металу і досяг успіху як у складі Black Sabbath, так і в сольній кар'єрі. Його хіти, такі як "Iron Man", "Paranoid" та "Crazy Train", стали класикою жанру. Окрім музичної кар'єри, він прославився завдяки реаліті-шоу MTV «Сімейка Осборнів», яке показувало його життя із дружиною Шерон та дітьми. А також серіал «Кругосвітня подорож Оззі та Джека».

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, включаючи хворобу Паркінсона та ускладнення після падіння у 2019 році, Осборн продовжував виступати. Він несподівано з'явився на сцені у Бірмінгемі у 2022 році на закритті Ігор Співдружності.

За свою кар'єру музикант був двічі включений до Зали слави рок-н-ролу та отримав безліч нагород, включаючи зірку на Алеї слави у Голлівуді. Оззі залишив після себе дружину Шерон та чотирьох дітей, а також онуків.

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