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22.07.2025  21:38   Дмитро Колонєй

Літній салат з сиром та помідорами: легка та корисна страва за 5 хвилин

Завдяки доступному складу інгредієнтів його можна готувати хоч щодня.

 
Як пише РЕДПОСТ, навіть звичайнісінький день можна прикрасити чимось легким, смачним і корисним. Наприклад, цією стравою. До того ж салат може цей салат буде дуже доречним на столі в спекотний день.
 

Салат з сиром та помідорами

 

Продукти:

  • 150 г зернистого сиру
  • 200 г помідорів чері
  • 100 г огірків
  • 2 жмені салатного міксу
  • 1 фіолетова цибулина
  • 1 жменя оливок або маслин
  • оливкова олія
  • лимонний сік
  • сіль
  • молотий чорний перець

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Покроковий рецепт приготування:

  1. Вимити помідори чері, огірки та салатний мікс.
  2. Нарізати помідори чері навпіл.
  3. Огірки нарізати півкубками або кубиками.
  4. Фіолетову цибулину очистити і тонко нарізати півкільцями.
  5. Поєднати нарізані помідори, огірки, цибулю, салатний мікс, зернистий сир і оливки (або маслини).
  6. Додати сіль та мелений чорний перець за смаком.
  7. Полити салат оливковою олією.
  8. Збризкати лимонним соком.
  9. Акуратно перемішати всі інгредієнти, щоб рівномірно заправка розподілилася.
  10. Відразу подавати до столу.

 

Тэги:  рецепт, салат, помідори, сир, огірки, цибуля, олія
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