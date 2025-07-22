22.07.2025 21:38 Дмитро Колонєй

Літній салат з сиром та помідорами: легка та корисна страва за 5 хвилин

Завдяки доступному складу інгредієнтів його можна готувати хоч щодня.

Як пише РЕДПОСТ, навіть звичайнісінький день можна прикрасити чимось легким, смачним і корисним. Наприклад, цією стравою. До того ж салат може цей салат буде дуже доречним на столі в спекотний день.

Салат з сиром та помідорами

Продукти:

150 г зернистого сиру

200 г помідорів чері

100 г огірків

2 жмені салатного міксу

1 фіолетова цибулина

1 жменя оливок або маслин

оливкова олія

лимонний сік

сіль

молотий чорний перець

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Покроковий рецепт приготування:

Вимити помідори чері, огірки та салатний мікс. Нарізати помідори чері навпіл. Огірки нарізати півкубками або кубиками. Фіолетову цибулину очистити і тонко нарізати півкільцями. Поєднати нарізані помідори, огірки, цибулю, салатний мікс, зернистий сир і оливки (або маслини). Додати сіль та мелений чорний перець за смаком. Полити салат оливковою олією. Збризкати лимонним соком. Акуратно перемішати всі інгредієнти, щоб рівномірно заправка розподілилася. Відразу подавати до столу.