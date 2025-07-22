22.07.2025 21:38 Дмитро Колонєй
Літній салат з сиром та помідорами: легка та корисна страва за 5 хвилин
Завдяки доступному складу інгредієнтів його можна готувати хоч щодня.
Як пише РЕДПОСТ, навіть звичайнісінький день можна прикрасити чимось легким, смачним і корисним. Наприклад, цією стравою. До того ж салат може цей салат буде дуже доречним на столі в спекотний день.
Салат з сиром та помідорами
Продукти:
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150 г зернистого сиру
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200 г помідорів чері
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100 г огірків
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2 жмені салатного міксу
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1 фіолетова цибулина
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1 жменя оливок або маслин
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оливкова олія
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лимонний сік
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сіль
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молотий чорний перець
Покроковий рецепт приготування:
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Вимити помідори чері, огірки та салатний мікс.
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Нарізати помідори чері навпіл.
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Огірки нарізати півкубками або кубиками.
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Фіолетову цибулину очистити і тонко нарізати півкільцями.
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Поєднати нарізані помідори, огірки, цибулю, салатний мікс, зернистий сир і оливки (або маслини).
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Додати сіль та мелений чорний перець за смаком.
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Полити салат оливковою олією.
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Збризкати лимонним соком.
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Акуратно перемішати всі інгредієнти, щоб рівномірно заправка розподілилася.
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Відразу подавати до столу.
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