02.04.2025 21:36 Дмитро Колонєй

Пішла з життя легендарна зірка "Бетмена", "Дорз" и "Топ Гана" Вел Кілмер

Про смерть відомого актора поінформувала його донька Мерседес Кілмер.



Пішла з життя легендарна зірка "Бетмена", "Дорз" и "Топ Гана" Вел Кілмер



Як повідомдяє РЕДПОСТ , американський актор Вел Кілмер помер 1 квітня 2025 року у Лос-Анджелесі. Зірці "Бетмен назавжди", "Дорз" та "Топ Гана" було 65 років.

Актор народився 31 грудня 1959 року у Лос-Анджелесі.. У 17 років він вступив до престижної Джульярдської школи в Нью-Йорку, ставши одним з наймолодших студентів академії на той момент.

Свою кар'єру в кіно Вел Кілмер розпочав у 1984 році, зігравши головну роль — американського рок-співака на фестивалі у Східній Німеччині — у пародійній комедії Джима Абрахамса та братів Цукерів «Цілком таємно!».

1988 року на зйомках фентезійної казки «Віллоу» Кілмер познайомився з британською актрисою Джоан Уоллі. Того ж року вони одружилися. Пара розлучилася в 1996 році, у них залишилося двоє дітей — Мерседес Кілмер та Джон Воллес «Джек» Кілмер.

1991 року Кілмер знову зіграв рок-зірку, цього разу — Джима Моррісона у фільмі «Дорз» Олівера Стоуна, біографії лідера легендарного гурту The Doors. Перед кастингом Кілмер вивчив десятки пісень Моррісона та приніс режисеру відеозаписи, на яких співав на сцені в образі зірки 1960-х. А у самому фільмі актор сам виконував пісні Моррісона, причому колишні музиканти The Doors зізнавалися, що не завжди могли відрізнити вокал Кілмера від оригіналу.

Кілмер знявся у низці бойовиків, трилерів і вестернів у 90-ті роки: «Громове серце» (1992), «Тумстоун: Легенда дикого заходу» (1993), «Привид і пітьма» (1996) та «Святий» (1997). У «Бойку» (1995) він працював разом з Робертом де Ніро та Аль Пачіно, а в «Острові доктра Моро» (1996) — з Марлоном Брандо.

Найвідомішою роллю, втім, для Кілмера став Брюс Уейн та його альтер-его Бетмен у «Бетмені назавжди» Джоела Шумахера. Фільм виявився успішним у прокаті, але отримав змішані відгуки від критиків.

Інша знакова роль Кілмера - це лейтенант Том "Айсмен" Казанські в "Кращому стрілці" (1986; російською перекладається так само як "Топ Ган"), суперник головного героя, пілота "Меверіка" у виконанні Тома Круза.

У сиквелі «Найкращого стрільця» «Топ Ган: Меверік» (2022) герой Кілмера — вже не лейтенант, а адмірал, і не суперник, а добрий друг протагоніста — ненадовго з'являється на екрані.

"Айсмен" майже не говорить і за сюжетом фільму незабаром помирає від раку; це – посилання на діагноз самого Кілмера. У актора виявили рак гортані у 2014 році, але після лікування він вийшов у ремісію. За повідомленням доньки, актор помер від пневмонії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram