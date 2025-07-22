22.07.2025 15:27 Рита Парфенова

У трьох районах Харкова 23 липня тимчасово припинять подачу води – перелік адрес і графік підвозу

З 08:00 до 21:00 23 липня через підготовку до зими у Салтівському, Київському та Немишлянському районах обмежать водопостачання. Воду підвозитимуть автоцистернами.



Фото: КП «Харківводоканал»

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє РЕДПОСТ, що 23 липня 2025 року з 08:00 до 21:00 у Салтівському, Київському та Немишлянському районах Харкова тимчасово припинять подачу води. Причина – підготовка водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду.

Обмеження водопостачання діятиме в районах, обмежених наступними вулицями й територіями:

вул. Наталії Ужвій, вул. Леся Сердюка, вул. Горянського, пров. Яблонської, території ТРЦ «Дафі» та «Караван», вул. Академіка Барабашова, сел. Шевченка, р. Харків, вул. Районної, пр. Ювілейним, пров. 1-й Істомінський, вул. Артема Веделя, Салтівське шосе, вул. Туркестанська, вул. Єдності, пр. Тракторобудівників, вул. Василя Стуса, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців.

Зі списком адрес можна ознайомитися тут.

Підвезення води здійснюватиметься автоцистернами за такими адресами:

Київський район:

вул. Гвардійців-Широнінців, 102 → переїзд на вул. Метробудівників, 42

вул. Соборності України, 263 → переїзд на вул. Соборності України, 219

Немишлянський район:

Салтівське шосе, 110, 112 → переїзд на вул. Туркестанська, 33

Салтівський район:

вул. Гвардійців-Широнінців, 5-г (школа №97)

вул. Бучми, 18-д (школа №111)

пров. Тосканський, 5-в (школа №98)

вул. Академіка Павлова, 142-а (школа №123)

«Харківводоканал» нагадує мешканцям про необхідність заздалегідь зробити запас води для першочергових потреб.

Телефон довідкової служби: 15-33.

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