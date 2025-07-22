У трьох районах Харкова 23 липня тимчасово припинять подачу води – перелік адрес і графік підвозу

З 08:00 до 21:00 23 липня через підготовку до зими у Салтівському, Київському та Немишлянському районах обмежать водопостачання. Воду підвозитимуть автоцистернами.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє РЕДПОСТ, що 23 липня 2025 року з 08:00 до 21:00 у Салтівському, Київському та Немишлянському районах Харкова тимчасово припинять подачу води. Причина – підготовка водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду.
Обмеження водопостачання діятиме в районах, обмежених наступними вулицями й територіями:
вул. Наталії Ужвій, вул. Леся Сердюка, вул. Горянського, пров. Яблонської, території ТРЦ «Дафі» та «Караван», вул. Академіка Барабашова, сел. Шевченка, р. Харків, вул. Районної, пр. Ювілейним, пров. 1-й Істомінський, вул. Артема Веделя, Салтівське шосе, вул. Туркестанська, вул. Єдності, пр. Тракторобудівників, вул. Василя Стуса, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців.
Підвезення води здійснюватиметься автоцистернами за такими адресами:
Київський район:
Немишлянський район:
Салтівський район:
«Харківводоканал» нагадує мешканцям про необхідність заздалегідь зробити запас води для першочергових потреб.
Телефон довідкової служби: 15-33.
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