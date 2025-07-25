25.07.2025 12:40 Віталій Хіневич

У Чугуївському районі викрито водія з фальшивим посвідченням

Чоловіку повідомлено про підозру у використанні підробленого документа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці Чугуївського району викрили чоловіка, який, за попередніми даними, керував транспортним засобом із підробленим водійським посвідченням.

Як повідомляється, під час перевірки на блокпосту поліцейські звернули увагу на наявні ознаки фальсифікації в пред’явленому документі. Зокрема, були виявлені невідповідності, що викликали сумніви у справжності посвідчення.

Експертиза підтвердила, що документ не відповідає встановленим державним зразкам та є підробленим.

У результаті проведених слідчих дій 24 липня чоловіку повідомлено про підозру за частинами 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також використання підроблених документів.

Наразі триває досудове розслідування.

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