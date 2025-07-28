28.07.2025 14:32 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Харків пам’ятає кожного, хто не повернувся з полону

У День вшанування пам’яті захисників, загиблих у полоні або внаслідок тортур, міський голова Харкова Ігор Терехов нагадав про обов’язок зберігати пам’ять про кожного, хто не повернувся.



Фото: ХМР

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні опубліковано на сторінці міськради, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, сьогодні вшановують пам’ять тих, кого катували, над ким знущалися, хто помер у полоні – і не дочекався визволення. Вони втратили найцінніше – життя, але зберегли людську гідність.

«Харків пам’ятає кожного, хто не повернувся з полону. Кожного, чия доля обірвалася в нелюдських умовах. Пам’ятає їхню мужність, стійкість, силу духу - і схиляє голову перед їхнім подвигом», – зазначив Терехов.

Він наголосив, що біль цієї втрати – не лише про смерть. Це також про несправедливість, яка не може і не має стати звичною.

« Неможливо прийняти як норму тортури, голод, моральне знущання, розстріли. Це - нелюдське. І ми ніколи з цим не змиримося. Ми збережемо пам’ять про кожного і зробимо все, щоб ці жертви не були марними», – заявив міський голова.

Ігор Терехов додав, що Харків збереже пам’ять про кожного, хто загинув, і зробить усе, щоб ці жертви не були марними.

«Вічна шана. Вічна вдячність. Вічна пам’ять», – завершив своє звернення міський голова.

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