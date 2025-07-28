У Харкові переклали сотні метрів водогону: де ще готуються масштабні роботи

Фахівці «Харківводопостачання» модернізують аварійні ділянки водопровідних мереж у Немишлянському районі. Роботи виконуються з урахуванням пошкоджень, спричинених обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Немишлянському районі Харкова тривають роботи з оновлення водопровідної інфраструктури. За словами начальника районної служби комплексу «Харківводопостачання» Павла Гладкова, аварійно-відновлювальні бригади вже замінили 410 метрів технічно зношених трубопроводів.
Наразі готуються до перекладки ще 340 метрів мережі на проспекті Петра Григоренка. Під час реконструкції планується також провести капремонт оглядових колодязів і встановити нову запірно-регулюючу арматуру.
За словами Павла Гладкова, у міських умовах використовують метод санації, який дозволяє формувати безшовну трубу під час зварювальних робіт і зменшує ризик аварій. На оновлених ділянках монтують обладнання, яке полегшить майбутні ремонти й дасть змогу уникати масових відключень водопостачання.
«Інфраструктура району, як і всього міста, потерпає від обстрілів. Вибухи спричиняють вібрації ґрунту, які порушують цілісність мереж. Ми аналізуємо ситуацію, ведемо постійний моніторинг і плануємо подальші заміни – зокрема, після завершення робіт на цій ділянці перейдемо до перекладки на вулиці Каденюка», – розповів Гладков.
Також у районі встановлено 20 нових пожежних гідрантів, здійснюється контроль технічного стану вуличних водорозбірних колонок. Проведення своєчасних ремонтних і профілактичних робіт дає змогу забезпечувати стабільну подачу води мешканцям району.
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