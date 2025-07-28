28.07.2025 15:19 Дмитро Колонєй

У Харкові п'яний водій ледь не створив аварію та намагався підкупити патрульних

Надалі оцінку діям автолюбителя у Харкові нададуть слідчі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , близько 17-ї години 27 липня 2205 року на вулиці Нескорених, водій авто Hyundai створив аварійну ситуацію, виїхавши на зустрічну смугу руху. Патрульні зупинили авто для перевірки. Під час спілкування вявилося, що водій нетверезий. Йому запропонували пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, на що громадянин відмовився.

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Також він, аби уникнути адміністративної відповідальності почав пропонувати патрульним хабар у сумі 40 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Патрульні викликли слідчо-оперативну групу. Надалі оцінку його діям нададуть слідчі.

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи про

відмову від огляду на стан сп'яніння та

порушення ПДР, що спричинили створення аварійної обстановки.

Надалі матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на харківській трасі водій легковика вилетів на зустрічну смугу та загинув у зіткненні із вантажівкою.