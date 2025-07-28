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28.07.2025  15:48   Дмитро Колонєй

Під Харковом дівчина втекла від бабусі

Куди зникла на 10 діб дитина з передмістя Харкова з'ясовували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 28 липня 2025 рок до богодухівських поліцейських звернулася за допомогу у пошуку 15-річної онуки мешканки села Мурафа. Дитина 18 липня 2025 року пішла з дому та досі не повернулася.
 
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У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що дівчина самостійно поїхала до свого знайомого у Дергачівську громаду. Поліцейські знайшли неповнолітню та повернули її додому.
 
Із дівчиною та її родичами проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розшукує 15-річну Ганну Мірошник на Харківщині.
 
Тэги:  діти, пошук, харків
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