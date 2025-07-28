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28.07.2025  16:21   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники ремонтують дитячі майданчики міста (фото)

Як тривають роботи показали у харківському КП "ХРБП".

Ремонтують дитячі майданчики міста комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» проводять аварійно-відновлювальні роботи на дитячих майданчиках у всіх районах міста. 
 
Ремонтують дитячі майданчики міста комунальники: Новини Харкова
 
Фахівці підприємства вже відремонтували понад 1,6 тис. ігрових елементів. Роботи тривають.
 
Ремонтують дитячі майданчики міста комунальники: Новини Харкова
 
Ремонтують дитячі майданчики міста комунальники: Новини Харкова
 
 
Тэги:  ремонт, майданчики, харків, діти
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