28.07.2025 17:03 Дмитро Колонєй

Він мав чітке бачення розвитку Харкова, втілював його в конкретні проєкти - Ігор Терехов

В Харковаі відбулася церемонія прощання з заступником міського голови - директором Департаменту економіки та комунального майна Михайлом Фатєєвим.



Він мав чітке бачення розвитку Харкова, втілював його в конкретні проєкти - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові проводили в останню путь заступника міського голови Михайла Фатєєва.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що Михайло Іванович був не лише досвідченим управлінцем, а й людиною з принципами. Він підкреслив важливу роль Михайла Фатєєва у розвитку міської економіки та його готовність працювати до останнього дня.

«Михайло Іванович завжди підтримував молодь, допомагав їй здобувати досвід. Він був принциповим, виваженим, дуже надійним. Ніколи нікого не підводив і серйозно ставився до найскладніших питань. Завдяки йому міська економіка розвивалася. Він мав чітке бачення розвитку Харкова, втілював його в конкретні проєкти. Я завжди дослухався до його порад і підходів. Він залишався на зв’язку, працював, телефонував навіть тоді, коли вже боровся з хворобою. Він не був байдужим, а був справжнім. Вічна та світла памʼять! І сил рідним пережити це горе», - зазначив мер.

Нагадаємо, Михайло Фатєєв помер 26 липня на 68-му році життя.

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