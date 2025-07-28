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28.07.2025  17:36   Дмитро Колонєй

На Харківщині росіяни штурмували позиції ЗСУ у районах Зеленого, Красного Першого та Степової Новоселівки

Оперативна ситуація по Харківщині на 28 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Зеленого та Красного Першого.
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  • На Куп’янському напрямку ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Степової Новоселівки.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку за добу ворог 10 разів намагався прорвати оборону, втратив 61 особу і понад сотню дронів.
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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