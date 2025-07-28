28.07.2025 18:01 Дмитро Колонєй

У Харкові за матеріалами СБУ отримав вирок російський шпигун у лавах Укртелекому

Яку мету та завдання мав "кріт", працюючи на ворога, з'ясували правоохоронці Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, перебуваючи в керівництві столичної дирекції однієї з найбільших телекомунікаційних компаній України, посадовець

«зливав» окупантам закриті дані щодо стаціонарного зв’язку в Силах оборони.

намагався передати куратору електронну схему підключення телефонних ліній до однієї з військових частин на Київщині. Таку інформацію ворог планував використати для зламу телекомунікаційних мереж, щоб отримати доступ до стаціонарних «номерів» та розмов абонентів.

Кіберфахівці СБУ оперативно зреагували на спроби окупантів «проникнути» в закриті канали телефонного зв’язку і додатково їх убезпечили.

На фінальному етапі спецоперації у травні 2024 року Служба безпеки затримала російського «крота».

Під час досудового розслідування стало відомо про ще одне завдання, яке виконував агент – відслідковував локації підрозділів ППО, які захищають одну із ключових електростанцій регіону.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який використовував для конспіративних контактів з куратором.

На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими Служби безпеки доказів колегія суддів визнала «крота» винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) . Він отримав вирок - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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