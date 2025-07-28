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28.07.2025  18:01   Дмитро Колонєй

У Харкові за матеріалами СБУ отримав вирок російський шпигун у лавах Укртелекому

Яку мету та завдання мав "кріт", працюючи на ворога, з'ясували правоохоронці Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, перебуваючи в керівництві столичної дирекції однієї з найбільших телекомунікаційних компаній України, посадовець
  • «зливав» окупантам закриті дані щодо стаціонарного зв’язку в Силах оборони.
  • намагався передати куратору електронну схему підключення телефонних ліній до однієї з військових частин на Київщині. Таку інформацію ворог планував використати для зламу телекомунікаційних мереж, щоб отримати доступ до стаціонарних «номерів» та розмов абонентів.
 
Кіберфахівці СБУ оперативно зреагували на спроби окупантів «проникнути» в закриті канали телефонного зв’язку і додатково їх убезпечили.
 
На фінальному етапі спецоперації у травні 2024 року Служба безпеки затримала російського «крота».
 
Під час досудового розслідування стало відомо про ще одне завдання, яке виконував агент – відслідковував локації підрозділів ППО, які захищають одну із ключових електростанцій регіону.
 
Під час обшуків у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який використовував для конспіративних контактів з куратором.
 
На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими Служби безпеки доказів колегія суддів визнала «крота» винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) . Він отримав вирок - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що продавець дитячих колясок допомагав окупантам обстрілювати Харків.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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