25.07.2025 10:00

Продавець дитячих колясок допомагав окупантам обстрілювати Харків

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного інформатора фсб, який коригував російські масовані ракетно-бомбові удари по Харкову.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, основним заданням фігуранта був пошук і передача координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищають небо над прифронтовим містом.

У такий спосіб рашисти сподівалися знищити протиповітряну оборону обласного центру, щоб максимально зосередитись на атаках по цивільній інфраструктурі харків’ян.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлень рф виявився 42-річний місцевий продавець дитячих колясок, який потрапив до уваги фсб, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі.

Щоб скоригувати удари рашистів інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири, розташованої на околицях міста, звідки стежив за роботою ППО.

Перебуваючи на «спостережному пункті», він позначав координати потенційних цілей на гугл-картах і передавав їх куратору через анонімні чати.

За наявними даними, для ураження військових об’єктів окупанти планували задіяти ракетне озброєння та надважкі керовані авіабомби.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого інформатора і затримали його за місцем проживання. Разом з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків в помешканні затриманого вилучено телефон з доказами його контактів з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали інформаторку рф , яка передавала координати мерії для ракетного удару.