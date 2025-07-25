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25.07.2025  10:15   

У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу – Ігор Терехов

Комунальні служби продовжують усувати наслідки ударів модернізованими керованими авіабомбами, яких російський агресор завдав 24 липня.


РЕДПОСТ
Міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що внаслідок цього обстрілу постраждали 44 людини, серед яких - восьмеро дітей, передає РЕДПОСТ.
 
Одне з влучань сталося біля багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього були вибиті вікна у 26 багатоповерхівках, що знаходилися поруч з епіцентром вибуху, а також була пошкоджена трансформаторна підстанція. Через це у мікрорайоні тимчасово припинилися електро-, водо- та газопостачання. За словами мера, до кінця дня фахівці відновили всі комунальні послуги, а також за участі волонтерських організацій закрили значну частину контурів. Сьогодні роботи з ліквідації наслідків продовжуються.
 
Внаслідок влучання другої авіабомби значних руйнувань зазнав цех текстильного підприємства. Це спричинило масштабну пожежу, яку фахівці ДСНС оперативно ліквідували.
 
«Я вдячний працівникам комунальних служб, рятувальникам, волонтерам та всім, хто долучився до ліквідації наслідків цієї атаки. Продовжуємо працювати й сьогодні, бо наслідки влучань дуже серйозні», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також мер повідомив, що з 11:00 запрацює мобільний ЦНАП, де власники пошкодженого житла зможуть звернутися по державну допомогу за програмою «єВідновлення».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за попередніми даними, атака на Харків була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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