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25.07.2025  10:30   

5 людей залишається у лікарні після ворожого удару по Харкову

Після удару по місту 24 липня у лікарнях залишається 5 людей, медики надають їм допомогу.


5 людей залишається у лікарні після ворожого удару по Харкову
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Серед пацієнтів — 2 дітей віком 1 рік і 17 років.
 
Жінка, яку вчора госпіталізували у важкому стані, наразі — стабільна, медики оцінюють її стан як середній. 
 
Усім надається необхідна допомога в повному обсязі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні служби продовжують усувати наслідки ударів модернізованими керованими авіабомбами, яких російський агресор завдав 24 липня.
Тэги:  агрессия росии, харків
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