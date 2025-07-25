25.07.2025 10:30

5 людей залишається у лікарні після ворожого удару по Харкову

Після удару по місту 24 липня у лікарнях залишається 5 людей, медики надають їм допомогу.



5 людей залишається у лікарні після ворожого удару по Харкову



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Серед пацієнтів — 2 дітей віком 1 рік і 17 років.

Жінка, яку вчора госпіталізували у важкому стані, наразі — стабільна, медики оцінюють її стан як середній.

Усім надається необхідна допомога в повному обсязі.

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