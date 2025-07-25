25.07.2025 10:55 Віталій Хіневич

На Харківщині стартує кампанія з протидії вірусним гепатитам

У медзакладах області проходитимуть заходи до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний ЦКПХ.

З 28 липня по 2 серпня цього року на Харківщині відбудеться низка заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами. Зокрема, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб організовує комунікаційні та інформаційні заходи для населення в межах національної кампанії з протидії вірусним гепатитам.

Як повідомляється, у медичних закладах громад Харківської області заплановано проведення просвітницьких заходів, безоплатного тестування на виявлення гепатитів B і C, а також консультування та опитування населення щодо наявних ризиків захворювання.

Варто підкреслити, що скринінг та лікування хворих на вірусні гепатити B і C є безоплатними при зверненні до закладів охорони здоров’я, які уклали договори з Національною службою здоров’я України в межах програми медичних гарантій.

У зв’язку з цим мешканцям Харківщини рекомендується пройти тестування на вірусні гепатити. У разі позитивного результату слід обов’язково звернутися до лікаря та розпочати лікування.

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