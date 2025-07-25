Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 24 липня 2025 року.
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День буде емоційно насиченим, але без міри. Не соромтеся виділятися, говорити про свої здобутки – стриманість лише зменшить ваші шанси на успіх.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 25 липня світ відзначає Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу, присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров’я та щастя.
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