25.07.2025 08:55 Віталій Хіневич

Минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків та населені пункти в області

Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали 43 людини, 9 з них – діти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Ворог атакував 2 КАБами Шевченківський район і 1 БпЛА – Індустріальний район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

17 некерованих авіаційних ракет;

4 КАБ;

3 БпЛА типу «Шахед»;

7 fpv-дронів

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 35 автомобілів, будівлі 2 комунальних підприємств;

у Ізюмському районі пошкоджено скління вікон 4 багатоквартирних будинків, приміщення кафе (м. Балаклія).

Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

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