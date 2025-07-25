25.07.2025 08:55 Віталій Хіневич
Минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків та населені пункти в області
Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали 43 людини, 9 з них – діти.
Ворог атакував 2 КАБами Шевченківський район і 1 БпЛА – Індустріальний район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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17 некерованих авіаційних ракет;
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4 КАБ;
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3 БпЛА типу «Шахед»;
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7 fpv-дронів
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2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у м. Харків пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 35 автомобілів, будівлі 2 комунальних підприємств;
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у Ізюмському районі пошкоджено скління вікон 4 багатоквартирних будинків, приміщення кафе (м. Балаклія).
Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.
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