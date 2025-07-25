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25.07.2025  08:55   Віталій Хіневич

Минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків та населені пункти в області

Внаслідок обстрілів у місті Харків постраждали 43 людини, 9 з них – діти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Ворог атакував 2 КАБами Шевченківський район і 1 БпЛА – Індустріальний район Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 17 некерованих авіаційних ракет;
  • 4 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Шахед»;
  • 7 fpv-дронів
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 2 підприємства, 35 автомобілів, будівлі 2 комунальних підприємств; 
  • у Ізюмському районі пошкоджено скління вікон 4 багатоквартирних будинків, приміщення кафе (м. Балаклія).
Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло людини.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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