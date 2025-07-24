Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 23 липня 2025 року.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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