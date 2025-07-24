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24.07.2025  10:53   Рита Парфенова

Повітряна тривога в Харкові тривала на місяць менше, ніж в області – Ігор Терехов

Повітряна тривога в Харкові тривала значно менше, ніж у Харківській області, завдяки впровадженій диференційованій системі оповіщення.


Фото: РЕДПОСТ

Диференційована система оповіщення у Харкові дозволила зекономити третину тривалості сигналів повітряної тривоги порівняно з областю. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив 24 липня в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, система працює вже п’ять місяців. За цей період тривоги в місті сумарно тривали 49 діб, тоді як в області — 76.

«Ця система значно полегшує життя харків’ян. Завдяки їй щотижня ми економимо 30-40% часу для нормального, спокійного життя людей», — підкреслив Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов повідомив, як у Харкові йде процес будування безпечних просторів для навчання.

Тэги:  ігор терехов, харків, агрессия россии
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