У центрі Харкова зафіксовано авіаудар: попередньо — два КАБи

Близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару попередньо керованими авіабомбами.
Вранці 24 липня в Харкові зафіксовано черговий авіаудар з боку РФ. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За попередньою інформацією, окупанти застосували дві керовані авіабомби (КАБи), які влучили в центральну частину міста, а саме — у житлову забудову Шевченківського району.
Інформація про наслідки удару уточнюється.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Підлиман Ізюмського району внаслідок російського авіаудару загинули троє мирних мешканців – подружжя та їхній дорослий син. Всі вони були переселенцями з села Богуславка.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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