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24.07.2025  11:09   Рита Парфенова

У центрі Харкова зафіксовано авіаудар: попередньо — два КАБи

Близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару попередньо керованими авіабомбами.


Фото з відкритих джерел

Вранці 24 липня в Харкові зафіксовано черговий авіаудар з боку РФ. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За попередньою інформацією, окупанти застосували дві керовані авіабомби (КАБи), які влучили в центральну частину міста, а саме — у житлову забудову Шевченківського району.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

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Раніше РЕДПОСТ  писав, що у селі Підлиман Ізюмського району внаслідок російського авіаудару загинули троє мирних мешканців – подружжя та їхній дорослий син. Всі вони були переселенцями з села Богуславка.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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