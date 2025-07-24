24.07.2025 11:09 Рита Парфенова

У центрі Харкова зафіксовано авіаудар: попередньо — два КАБи

Близько 11:00 24 липня по центральній частині Харкова, зокрема по Шевченківському району, було завдано удару попередньо керованими авіабомбами.



Фото з відкритих джерел

Вранці 24 липня в Харкові зафіксовано черговий авіаудар з боку РФ. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За попередньою інформацією, окупанти застосували дві керовані авіабомби (КАБи), які влучили в центральну частину міста, а саме — у житлову забудову Шевченківського району.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Підлиман Ізюмського району внаслідок російського авіаудару загинули троє мирних мешканців – подружжя та їхній дорослий син. Всі вони були переселенцями з села Богуславка.