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25.07.2025  16:46   Дмитро Колонєй

Не буде газу на двох харківських вулицях

Стало відомо, де саме та коли Харківська міська філія «Газмережі» проведе ремонтні роботи.


Не буде газу на двох харківських вулицях
Як повідомляє РЕДПОСТ, 29 липня 2025 року бригади Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі міста.
 
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Тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
  • вул.Домобудівельна - Всі будинки
  • просп.Перемоги буд. 51, 53-Б, 87, 89
 
Газовики вибачаються за тимчасові незручності та просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Нагнадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 29 липня 2025року у Флоринці та Родичах (Юнона) призупинять розподіл газу та скільки часу не буде блакитного палива.
 
Тэги:  газ, відключення, харків, ремонт
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