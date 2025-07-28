28.07.2025 12:21 Рита Парфенова

ОТУ "Харків": за добу ворог 10 разів намагався прорвати оборону, втратив 61 особу і понад сотню дронів

В зоні відповідальності ОТУ "Харків" протягом минулої доби російські війська здійснили понад 590 обстрілів, у тому числі 167 ударів дронами-камікадзе.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 28 липня 2025 року обстановка в операційній зоні Оперативно-тактичного угруповання «Харків» істотних змін не зазнала. Вона залишається напруженою, але контрольованою.

Протягом минулої доби російські окупанти 10 разів намагалися прорвати оборонні позиції українських військ. Було завдано трьох авіаударів із застосуванням двох керованих авіабомб (КАБ) і 17 некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом зафіксовано 593 обстріли, з яких 167 – дронами-камікадзе.

Попри активність противника, Сили оборони України продовжують завдавати йому суттєвих втрат. Протягом доби ліквідовано 61 ворожого військовослужбовця, з них 35 – безповоротно.

Також на цьому напрямку знищено або пошкоджено 121 одиницю ворожої техніки та озброєння, зокрема:

2 артилерійські системи;

1 протитанковий засіб;

1 засіб радіоелектронної боротьби;

8 автомобілів;

104 безпілотники;

5 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено:

103 укриття для особового складу;

8 стартових позицій для запуску БпЛА;

2 місця зберігання боєприпасів;

1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Українські воїни тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії з боку російської федерації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби противник атакував українські позиції 13 разів.